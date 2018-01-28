Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч кроссоверов Outlander‍

Более того, местное Госуправление по контролю за качеством, карантину и проверки КНР установило, что уже с конца весны 2018 года состоится процедура отзыва всех автомобилей, подлежащих вынужденной доработке. Более того, речь идет обо всех модификациях, которые выпускались в период с ноября 2012 по январь по 2016 год. В государственном управлении установили, что в данных кроссоверах имеется вероятность попадания влаги в систему стояночного тормоза, который может работать не с перебоями или вовсе выйти из строя.Таким образом, если не устранить данную неисправность, то в дальнейшем может образоваться коррозия, исключающая возможность пользования ручником. Что касается японского бренда, то здесь уже признали выявленную неисправность и готовы абсолютно бесплатно исправить проблему и заменить систему для беспроблемной эксплуатации транспортным средством.