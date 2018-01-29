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Певица Нюша опубликовала сексуальное фото в полуобнаженном виде на рояле
Певица Нюша опубликовала в Instagram сексуальную фотографию, на которой запечатлена на рояле в полуобнаженном виде.
Певица Нюша опубликовала сексуальное фото в полуобнаженном виде на рояле


Популярная певица Нюша презентовала свою новую песню после Ольги Бузовой с подобным названием – «Ночь». Решив узнать мнение поклонников о своем сингле, она опубликовала в личном аккаунте Instagram сексуальное фото и опубликовала под ним интересующий ее вопрос.

Но фолловеры засыпали пост комментариями не по поводу сингла, а по поводу ее образа – их внимание привлекло то, что Нюша взобралась на рояль с ногами в туфлях на шпильке и одном боди черного цвета.

Многие поклонники оценили образ певицы, отметив ее шикарную фигуру: «Сексуальное фото!», «Обворожительная!», «Фото огонь!», «Красивая!»

Некоторым все-таки не понравился снимок знаменитости: «Прям как на унитазе сидишь!», «Ну и поза!». Некоторые, жалея рояль, спрашивают зачем она «туда залезла».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:10
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