Певица Нюша опубликовала сексуальное фото в полуобнаженном виде на рояле

Популярная певица Нюша презентовала свою новую песню после Ольги Бузовой с подобным названием – «Ночь». Решив узнать мнение поклонников о своем сингле, она опубликовала в личном аккаунте Instagram сексуальное фото и опубликовала под ним интересующий ее вопрос.Но фолловеры засыпали пост комментариями не по поводу сингла, а по поводу ее образа – их внимание привлекло то, что Нюша взобралась на рояль с ногами в туфлях на шпильке и одном боди черного цвета.Многие поклонники оценили образ певицы, отметив ее шикарную фигуру: «Сексуальное фото!», «Обворожительная!», «Фото огонь!», «Красивая!»Некоторым все-таки не понравился снимок знаменитости: «Прям как на унитазе сидишь!», «Ну и поза!». Некоторые, жалея рояль, спрашивают зачем она «туда залезла».