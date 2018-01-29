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Компания Ford планирует разместить в Лондоне «умные» скамейки
Компанией Ford, совместно со стартапом Strawberry Energy, презентована разработка «умных» скамеек - Ford Smart Benches. За основу нового изобретения, взяты функциональные возможности мобильных телефонов заряжаться от энергии солнечных батарей. В первый этап проекта включат установку первых моделей, в составе 20 лавочек, с размещением на территории Лондона.

Уже известны преимущества новинки, которые заключены не только в возможности подзарядки телефонов, но так же и планшетов, камер и других электронных гаджетов, причем все это возможно даже во время прогулок по Лондону. Помимо прочего, к услугам гостей и жителей города представят получение доступа к покрытию интернет-соединений.
Компания Ford планирует разместить в Лондоне «умные» скамейки


Так же, одной из полезных функций для людей, окажется опция уличной мебели, которую «научат» определять показатели уровня шума, температуры и влажности воздуха, а так же вычислять процентное соотношение содержания углекислого газа в окружающем воздухе. Информацию от новинки будут предоставлять любому желающему и совершенно бесплатно. В идею подобного хода модернизации, заложена своеобразная пиар–акция, направленная на поддержку здорового образа жизни и, в частности, пользу от пеших прогулок.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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