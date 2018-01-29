Компания Ford планирует разместить в Лондоне «умные» скамейки

Уже известны преимущества новинки, которые заключены не только в возможности подзарядки телефонов, но так же и планшетов, камер и других электронных гаджетов, причем все это возможно даже во время прогулок по Лондону. Помимо прочего, к услугам гостей и жителей города представят получение доступа к покрытию интернет-соединений.Так же, одной из полезных функций для людей, окажется опция уличной мебели, которую «научат» определять показатели уровня шума, температуры и влажности воздуха, а так же вычислять процентное соотношение содержания углекислого газа в окружающем воздухе. Информацию от новинки будут предоставлять любому желающему и совершенно бесплатно. В идею подобного хода модернизации, заложена своеобразная пиар–акция, направленная на поддержку здорового образа жизни и, в частности, пользу от пеших прогулок.