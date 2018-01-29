Тарзан перестал уделять внимание жене, тоскуя о первой любви

В Елену Переведенцеву Сергей Глушко влюбился с первого взгляда. Они поженились через полгода после встречи и разбежались через три.Через месяц после развода Елена снова выскочила замуж. А Глушко спит и видит, как бы 25 лет спустя встретиться с бывшей супругой.Тарзан перестал удивлять Наталью Королеву сюрпризами, а еще недавно ради нее нырял в аквариум с акулами.На прошлый день рождения Сергей подарил Наталье новую иномарку. А сейчас певица рассказывает, что даже на приватный танец она не рассчитывает. Тарзан валится от усталости, приходя домой.Глушко оправдывается, что его супруга и сама большую часть времени проводит на работе, а он боится лишний раз подойти к ней, чтобы не выглядеть неловко.Тарзан признался, что о первой любви он вспомнил случайно и уверяет, что не ищет встреч с ней. А Королевой он подарил каникулы в Дубае.