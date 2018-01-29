АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Тарзан перестал уделять внимание жене, тоскуя о первой любви
Тарзан перестал уделять внимание Наталье Королевой – он игнорирует свою жену из-за тоски по первой любви.
Тарзан перестал уделять внимание жене, тоскуя о первой любви


В Елену Переведенцеву Сергей Глушко влюбился с первого взгляда. Они поженились через полгода после встречи и разбежались через три.

Через месяц после развода Елена снова выскочила замуж. А Глушко спит и видит, как бы 25 лет спустя встретиться с бывшей супругой.

Тарзан перестал удивлять Наталью Королеву сюрпризами, а еще недавно ради нее нырял в аквариум с акулами.

На прошлый день рождения Сергей подарил Наталье новую иномарку. А сейчас певица рассказывает, что даже на приватный танец она не рассчитывает. Тарзан валится от усталости, приходя домой.

Глушко оправдывается, что его супруга и сама большую часть времени проводит на работе, а он боится лишний раз подойти к ней, чтобы не выглядеть неловко.

Тарзан признался, что о первой любви он вспомнил случайно и уверяет, что не ищет встреч с ней. А Королевой он подарил каникулы в Дубае.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Брак Полины Гагариной и Петра Кислова распался,
Уфологи: Чили является странной с самым высоким
Микробы помогут астронавтам переработать
Полицейский начальник продал дозу наркоманке ради
ПФР: Ежемесячные выплаты льготникам вырастут с
Анастасия Квитко сразила поклонников аппетитными
Просмотреть все новости