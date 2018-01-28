Смартфон Meizu 15 засветился на первом «живом» фото
Несмотря на то, что новый флагманский смартфон Meizu 15 до сих пор не был представлен китайским брендом, однако в сети уже активно распространяются фотографии данной модели. В частности, пользователям предложили ознакомиться с «живым» фото гаджета, получившего ряд продвинутых функций.
В частности, следует выделить наличие в смартфоне Meizu 15 качественной сдвоенной камеры. Разработчики решили существенно отличить модель от остальных конкурентов, установив объективы камеры под единое стекло. Более того, в центральной части задней крышки установлен яркий логотип китайского бренда. Аналогичный стиль уже применяли в предыдущей модификации смартфона, который также сумел оказаться достаточно популярным по всему миру.
Некоторые источники активно утверждают о том, что Meizu 15 получит высокопроизводительный процессор Snapdragon 845, а также 6 или 8 гигабайт оперативной памяти. Однако в любом из случаев данные параметры окажутся крайне привлекательными у покупателей по всему миру. Также владельцы смартфона смогут установить здесь дополнительную карту памяти объемом до 128 гигабайт. В ходе ближайшей презентации станут известны официальные параметры и особенности нового гаджета.
В частности, следует выделить наличие в смартфоне Meizu 15 качественной сдвоенной камеры. Разработчики решили существенно отличить модель от остальных конкурентов, установив объективы камеры под единое стекло. Более того, в центральной части задней крышки установлен яркий логотип китайского бренда. Аналогичный стиль уже применяли в предыдущей модификации смартфона, который также сумел оказаться достаточно популярным по всему миру.
Некоторые источники активно утверждают о том, что Meizu 15 получит высокопроизводительный процессор Snapdragon 845, а также 6 или 8 гигабайт оперативной памяти. Однако в любом из случаев данные параметры окажутся крайне привлекательными у покупателей по всему миру. Также владельцы смартфона смогут установить здесь дополнительную карту памяти объемом до 128 гигабайт. В ходе ближайшей презентации станут известны официальные параметры и особенности нового гаджета.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 23:20