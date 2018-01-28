Смартфон Meizu 15 засветился на первом «живом» фото‍

В частности, следует выделить наличие в смартфоне Meizu 15 качественной сдвоенной камеры. Разработчики решили существенно отличить модель от остальных конкурентов, установив объективы камеры под единое стекло. Более того, в центральной части задней крышки установлен яркий логотип китайского бренда. Аналогичный стиль уже применяли в предыдущей модификации смартфона, который также сумел оказаться достаточно популярным по всему миру.Некоторые источники активно утверждают о том, что Meizu 15 получит высокопроизводительный процессор Snapdragon 845, а также 6 или 8 гигабайт оперативной памяти. Однако в любом из случаев данные параметры окажутся крайне привлекательными у покупателей по всему миру. Также владельцы смартфона смогут установить здесь дополнительную карту памяти объемом до 128 гигабайт. В ходе ближайшей презентации станут известны официальные параметры и особенности нового гаджета.