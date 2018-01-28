Mercedes-Benz Sprinter нового поколения засветился на новом видео‍

Исходя из тех данных, которые представили в официальном тизере не составит труда определить, что разработчики максимально усовершенствовали популярную модель. В частности, автобус получит продвинутую светодиодную оптику, а также уникальную решетку радиатора. Отличить улучшенную модификацию Mercedes-Benz Sprinter удастся в том числе и на дальнем расстоянии, так как передняя часть кузова получит свежую решетку радиатора.Помимо этого, добиться серьезных улучшений удастся в том числе при помощи новой платформы, которая значительно лучше, чем предшествующий экземпляр. Несколько ранее уже поступали официальные тизеры, в которых автолюбители смогли увидеть то, каким станет салон Mercedes-Benz Sprinter 2019 модельного года. Наличие среди технических опций новых продвинутых функций позволит существенно повысить интерес потенциальных покупателей. Также в передней части салона установили качественный сенсорный дисплей, при помощи которого можно будет управлять мультимедийными опциями.