Стивен Хокинг пророчит человечеству вымирание от аномальной жары

По мнению специалиста это случится в течение 100 лет. Так в пример Хокинг приводит Венеру. Он утверждает, что ранее то же самое произошло на второй планете Солнечной системы. Сейчас на Венере температура атмосферы составляет 465 градусов по Цельсию. Давление там настолько высоко, что подводную лодку на поверхности планеты раздавило бы как скорлупу яйца.Таким образом, вследствие парникового эффекта атмосфера планеты станет нагреваться, но в космос оно выпускаться не будет. Температура начнет увеличиваться из года в год. В конце концов, Солнце испарит всю воду на Земле и нагреет атмосферу до таких пределов, что все живое исчезнет.Хокинг советует уже сейчас искать пригодную для обитания планету, а потом начать ее освоение.