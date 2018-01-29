Специалисты разрушили главные мифы о зарядке

В первую очередь эксперты решили рассказать о том, насколько вредно делать по утрам зарядку после в не очень отдохнувшем состоянии. Некоторые считают, что если человек плохо спал или чувствует легкое недомогание, то упражнения категорически запрещены. Это не так, поскольку, по мнению медиков, легкий комплекс гимнастики наоборот показан в таком состоянии, просто нужно правильно подобрать все упражнении.Второй миф – пожилым людям и беременным женщинам зарядка противопоказана. Если врачи не давали по этому поводу никаких ограничений, то в этом случае можно спокойно делать упражнения. Подбор комплекса ведется с учетом особенностей организма.Нехватка времени тоже не является причиной отказа от гимнастики. В Интернете можно найти множество удобных упражнений, которые человек сможет выполнять на работе, сидя в самолете или поезде.