Девятилетнего волгоградца ожидает второй этап борьбы с аутизмом

Мария Тарабарская столкнулась с серьезной проблемой, ведь её сын с двух с половиной лет потерял множество жизненно необходимых навыков. Он разучился самостоятельно держать ложку, проситься в туалет и даже со сном у мальчика возникли проблемы.Врачи поставили страшный диагноз, связанный с умственной отсталостью, а препараты, которые выписали мальчику стали причиной его агрессивного поведения. После этого женщина решила сама заняться здоровьем Архипа и выяснила, что мальчик не переносит глютен, содержащийся в выписанных таблетках.Напомним, что первый курс необходимого лечения Архим прошел только благодаря помощи неравнодушных людей, но сегодня семье требуется помощь, на второй этап борьбы с болезнью. С 22 февраля мальчик будет направлен в Санкт-Петербург, для второго курса реабилитации, а после этого его уже ждут в Центре патологии речи в Йошкар-Оле, но он стоит более 100 тысяч рублей. Мама Архипа просит помочь своему сыну всем неравнодушным. Номер карты Сбербанка: 4817 7600 4980 8375. Получатель платежа – Мария Николаевна Т., мама Архипа.