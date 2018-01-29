В Санкт-Петербурге эвакуировали музей Анны Ахматовой

В целом стоит отметить, что за последнее время было проведено эвакуацию 11 больших торговых центров, кинотеатров и торгово-развлекательных комплексов. Теперь очередь дошла и до музея Анны Ахматовой, который расположен на литейном проспекте, 53 Б.Сегодня вечером специалистам пришлось вывести людей из ТК «Экополис» на Выборгском шоссе, «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, а также из здания, расположенного по адресу наб. Карповки.Правоохранители заявляют, что перед эвакуацией людей им поступил анонимный звонок о минировании зданий. Сразу же на указанное место было отправлено кинологов и экстренные службы. Тем не менее, ничего не было найдено.