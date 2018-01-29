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Минобороны США заказало у инженеров дрона-летучую мышь
Министерством обороны США было учреждено тендерный конкурс, согласно которому военные собираются выбрать разработчика нового дрона для армии. Так сообщается, что в основу конструкции БПЛА должна лечь особенность некоторых животных, в частности, летучей мыши.

Минобороны США заказало у инженеров дрона-летучую мышь


На сегодняшний день существует множество различных конструкций дронов. Их размеры также разняться. Для военных важна бесшумность, маневренность и эффективность. Минобороны США решило, что обычные дроны с винтами способны создавать много шума, поэтому при разведке необходимо пользоваться бесшумными и менее заметными БПЛА. Роботизированный аналог летучей мыши может отлично подойти для целей военной разведки.

Самое интересно, что дронов-летучих мышей хотят оснастить опцией, которая позволит им махать крыльями. Так противник ничего не может заподозрить. Эффективность такой разведывательной миссии будет очень высока.

Подробных планов и сроков разработки подобных аппаратов пока нет.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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