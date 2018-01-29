Минобороны США заказало у инженеров дрона-летучую мышь

На сегодняшний день существует множество различных конструкций дронов. Их размеры также разняться. Для военных важна бесшумность, маневренность и эффективность. Минобороны США решило, что обычные дроны с винтами способны создавать много шума, поэтому при разведке необходимо пользоваться бесшумными и менее заметными БПЛА. Роботизированный аналог летучей мыши может отлично подойти для целей военной разведки.Самое интересно, что дронов-летучих мышей хотят оснастить опцией, которая позволит им махать крыльями. Так противник ничего не может заподозрить. Эффективность такой разведывательной миссии будет очень высока.Подробных планов и сроков разработки подобных аппаратов пока нет.