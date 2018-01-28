Галкин показал, как эмоционально Лиза и Гарри переживают за участников шоу «Русский ниндзя»
Максим Галкин снова продемонстрировал, как умеют радоваться и огорчаться маленькие «пугалкины» - в Instagram он опубликовал видео, в котором Лиза и Гарри эмоционально переживают за участников шоу «Русский ниндзя».
Максим Галкин пополнил свой аккаунт Instagram видеороликом, в котором Лиза и Гарри бурно реагируют на события, происходящие в шоу «Русский ниндзя».
Шоу снимается в стиле «Жестоких игр» и стиле «Форта Буаяр», в числе его поклонников оказались и маленькие «пугалкины».
На видео, которое снимал Максим, дети с замиранием сердца следят за перипетиями на экране. Когда препятствие оказывалось для участника непреодолимым, Лиза каждый раз разочарованно вздыхала, и даже вскрикивала, если он падал.
Более стойко держался Гарри, который даже отказывался признать, что ему жалко тех ниндзя, которые не прошли в следующий этап.
Радовались дети одинаково бурно - Лиза хлопала в ладоши и кричала от восторга, а Гарри подпрыгивал перед экраном на диванчике.
Максим Галкин пополнил свой аккаунт Instagram видеороликом, в котором Лиза и Гарри бурно реагируют на события, происходящие в шоу «Русский ниндзя».
Шоу снимается в стиле «Жестоких игр» и стиле «Форта Буаяр», в числе его поклонников оказались и маленькие «пугалкины».
На видео, которое снимал Максим, дети с замиранием сердца следят за перипетиями на экране. Когда препятствие оказывалось для участника непреодолимым, Лиза каждый раз разочарованно вздыхала, и даже вскрикивала, если он падал.
Более стойко держался Гарри, который даже отказывался признать, что ему жалко тех ниндзя, которые не прошли в следующий этап.
Радовались дети одинаково бурно - Лиза хлопала в ладоши и кричала от восторга, а Гарри подпрыгивал перед экраном на диванчике.