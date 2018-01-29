Hoverstar Flight Technology представила подводный скутер AquaJet H2

Под водой максимальная скорость AquaJet H2 составляет 9 км/час. Управляется устройство обычными наклонами в сторону. Настройки переменной скорости находятся на правом крыле скутера, а слева имеется модуль постепенной скорости.Сообщается, что двигатель разработки работает очень тихо. Это было сделано для того чтобы не нарушать покой морских животных. Известно, что одного заряда аккумулятора хватит на полтора часа работы. Мощность пропульсивной установки позволит AquaJet H2 тянуть за собой около четырех человек.Несмотря на то, что это в первую очередь подводное транспортное средство, оно также способно плавать на воде. Именно поэтому скутер можно применять в качестве спасательного плавательного средства.По предварительному заказу AquaJet H2 доступен за 799 долларов.