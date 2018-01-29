Эксперт: Навальный становится политическим банкротом
Алексей Навальный устроил акции протеста, которые на удивление прошли почти незаметно. Даже в крупных городах количество активистов составляло не более тысячи человек. Акции проходили по всей территории России, но стоит заметить, что лишь часть их них были согласованы.
Активисты призывали людей выходить из своих домов на центральные площади и не бояться стычек с органами правопорядка. Специалисты считают, что основной целью данного мероприятия было провоцирования беспорядка из-за надвигающихся выборов, чтобы отвлечь внимание общественности от важного события страны.
Эксперты отмечают, что массовые задержания были бы выгодны для самого Навального, так как благодаря этому блогер мог бы выставить себя «жертвой» и вернуть хотя бы какую-то часть своего политического капитала. Но, задерживаться было некого, так как люди не реагировали на провокации. По всей территории России в этот день в полицию попало лишь 20 человек, которые проявили агрессию на фоне митингов.
Даже на канале Навального список его зрителей значительно сократился. Александр Лушин, профессор кафедры истории и политологии рассказал «ПолитЭксперту», что падение интереса к Навальному будет продолжаться, и таким образом он просто станет политическим банкротом. Профессор считает, что для того, чтобы стать президентов кандидат должен иметь четкие позиции, которых Навальный не имеет, поэтому ему вообще нечего делать в политике.
Активисты призывали людей выходить из своих домов на центральные площади и не бояться стычек с органами правопорядка. Специалисты считают, что основной целью данного мероприятия было провоцирования беспорядка из-за надвигающихся выборов, чтобы отвлечь внимание общественности от важного события страны.
Эксперты отмечают, что массовые задержания были бы выгодны для самого Навального, так как благодаря этому блогер мог бы выставить себя «жертвой» и вернуть хотя бы какую-то часть своего политического капитала. Но, задерживаться было некого, так как люди не реагировали на провокации. По всей территории России в этот день в полицию попало лишь 20 человек, которые проявили агрессию на фоне митингов.
Даже на канале Навального список его зрителей значительно сократился. Александр Лушин, профессор кафедры истории и политологии рассказал «ПолитЭксперту», что падение интереса к Навальному будет продолжаться, и таким образом он просто станет политическим банкротом. Профессор считает, что для того, чтобы стать президентов кандидат должен иметь четкие позиции, которых Навальный не имеет, поэтому ему вообще нечего делать в политике.
Политика / Главные новости
Добавил: Oleneva Сегодня, 01:00