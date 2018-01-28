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Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев приобрел винтажные сумки на блошином рынке
Александр Васильев, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, приобрел на израильском блошином рынке в Яффе несколько винтажных сумочек 30-х годов прошлого века.

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев приобрел винтажные сумки на блошином рынке


Телеведущий Александр Васильев опубликовал в своем аккаунте Instagram фотографию с блошиного израильского рынка в Яффе и рассказал, что приобрел там несколько винтажных сумочек 1930-х годов в австрийской технике птипуан и вышитый клатч Ар-Деко французской работы.

Васильев поделился под снимком, что на рынке высокие цены и выбор, к его разочарованию, не велик. «Что-то вроде Стамбула» - написал историк моды и добавил: «Но публика принимает очень тепло, залы полные, много цветов и винтажных вещей в подарок».

Некоторых фолловеров удивил образ Александра на снимке, похожий на вождя пролетариата: «очечки, кепочка, бородка, указывающий жест - прям как Ленин... пугаете...», «Ильич на рынке», Как Ильич на ЖД площади Владивостока, загадочно указывающий на Японию....».

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев приобрел винтажные сумки на блошином рынке


Многие подписчики оценили перчатки Васильева красного цвета: «Бесконечно красивые», «Эстетический оргазм», «они великолепны».

Загадкой осталось для поклонников, как выглядят сумки, купленные Александром, и они просят их показать.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:19
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