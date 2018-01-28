Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев приобрел винтажные сумки на блошином рынке

Телеведущий Александр Васильев опубликовал в своем аккаунте Instagram фотографию с блошиного израильского рынка в Яффе и рассказал, что приобрел там несколько винтажных сумочек 1930-х годов в австрийской технике птипуан и вышитый клатч Ар-Деко французской работы.Васильев поделился под снимком, что на рынке высокие цены и выбор, к его разочарованию, не велик. «Что-то вроде Стамбула» - написал историк моды и добавил: «Но публика принимает очень тепло, залы полные, много цветов и винтажных вещей в подарок».Некоторых фолловеров удивил образ Александра на снимке, похожий на вождя пролетариата: «очечки, кепочка, бородка, указывающий жест - прям как Ленин... пугаете...», «Ильич на рынке», Как Ильич на ЖД площади Владивостока, загадочно указывающий на Японию....».Многие подписчики оценили перчатки Васильева красного цвета: «Бесконечно красивые», «Эстетический оргазм», «они великолепны».Загадкой осталось для поклонников, как выглядят сумки, купленные Александром, и они просят их показать.