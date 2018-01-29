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Китай реализует проект запуска первой коммерческой ракеты летом 2018 года
Китайскими инженерами организован проект, предусматривающий, ориентировочно на лето, запуск ракетоносителя коммерческого назначения. Летательный аппарат доставит в космос организация Lingtai Kongjian, это частная корпорация, которая занимается разработкой соответствующего проекта.

Из сообщений следует, что стадия подготовки перешла на этап наземных предварительных испытаний. Общие затраты, связанные с реализацией данной программы, составили 72,8 миллиона долларов, если в юанях - 500 миллионов. В планах компании изготовление двух моделей ракет, носящих научные названия: OS-X и OS-M.

Китай реализует проект запуска первой коммерческой ракеты летом 2018 года


Относительно первого ракетоносителя, то им уже пройдены комплексные проверки на первом этапе, прошедшем в декабре прошлого года. Испытания показали, что устройство полностью готово к прохождению летных тестирований. Как считает директор Lingtai Kongjian, для коммерческих пусков необходимо привлекать исключительно представительства частных фирм, а проведение исследовательских миссий возможно только государственными ведомствами.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:20
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