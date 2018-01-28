Анна Хилькевич предложила сделать на борту самолета детскую комнату

Под совместной фотографией с 2-летней дочерью, сделанной в самолете, в личном аккаунте Instagram Анна Хилькевич написала: «О дааа))) 10 часовой перелёт с активным 2х летним ребёнком - мечта».Актриса рассказала, чтобы развлекать 2-летнюю Арианну, чего только не пошло в ход - от книг, игр, мультиков и пластилина до бесконечного мытья рук в игровой форме.Хилькевич поделилась, что идиллия, которая царит на фото, длилась 15 минут, затем йогурт вместе с мультики надоел и они с дочкой «снова помчали по салону».Актриса высказала свое пожелание об изменениях при длительных перелетах в самолетах в форме вопроса: «сделали бы маааленькую детскую комнату на борту, да, мамули?».«Мамули» тут же откликнулись и оставили множество комментариев под постом Анны Хилькевич. Большинство поддерживает идею создания на борту самолета игровых комнат, чтобы можно было занять малышей-непосед. Некоторые согласны даже оплачивать такую дополнительную услугу.Пассажиры, которые не летают с детьми, тоже поддерживают идею Хилькевич, так как детские крики, шум и беготня из раздражают.