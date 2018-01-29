Ученые: Искусственный интеллект спасёт Землю

Последние исследования продемонстрировали, что перемены к лучшему больше всего коснуться системы транспорта, так как будут созданы «робомобили». Это изобретение поможет предотвращать пробки на дорогах и делать качество передвижения безопаснее для людей и окружающей среды.Благоприятные изменения коснуться также и сельское хозяйство. Благодаря дронам, людям не придется трудиться руками. Кроме этого дроны помогут экономить воду, удобрения и прочие ресурсы, связанные с сельским хозяйством. Самым востребованным изобретением, по мнению экспертов, станет вертикальная гидропонная ферма, так как для выращивания богатого урожая фермерам не понадобится даже почва.На сегодняшний день усовершенствуется и подача электроэнергии, которая будет передаваться посредство высокотехнического и точного оборудования. ИИ коснется и медицины, уже сегодня один из роботов-ученых смог изобрести новое лекарство от малярии.