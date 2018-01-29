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Ученые: Искусственный интеллект спасёт Землю
Эксперты сообщают, что человечество находится на пороге экономического возрождения. Искусственный интеллект внедряют почти во все сферы нашей жизни, чтобы улучшить её. Подробнее об этом рассказали на саммите ВЭФ, где был предоставлен подробный отчет о самом лучшем и успешном применении искусственного интеллекта.

Последние исследования продемонстрировали, что перемены к лучшему больше всего коснуться системы транспорта, так как будут созданы «робомобили». Это изобретение поможет предотвращать пробки на дорогах и делать качество передвижения безопаснее для людей и окружающей среды.

Ученые: Искусственный интеллект спасёт Землю


Благоприятные изменения коснуться также и сельское хозяйство. Благодаря дронам, людям не придется трудиться руками. Кроме этого дроны помогут экономить воду, удобрения и прочие ресурсы, связанные с сельским хозяйством. Самым востребованным изобретением, по мнению экспертов, станет вертикальная гидропонная ферма, так как для выращивания богатого урожая фермерам не понадобится даже почва.

На сегодняшний день усовершенствуется и подача электроэнергии, которая будет передаваться посредство высокотехнического и точного оборудования. ИИ коснется и медицины, уже сегодня один из роботов-ученых смог изобрести новое лекарство от малярии.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:00
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