Юлия Михалкова передала привет из котла в бане

Фолловеры оценили смелость Михалковой, которая призналась, что так она отдыхала после успешно пройденных концертов. Фанаты напомнили Юле, что с макияжем в бане, при этом ещё и в котле с горячей водой – совсем неверное решение, так как коже лица также надо дать отдых.Юлия Михалкова умеет, как и удивить, так и эпатировать публику. Актриса также популярна как филантроп. Например, со своими коллегами с «Уральских пельменей» артистка в благотворительных целях ездила в колонии для несовершеннолетних преступников. Пост Михалковой в течение двух дней сумел собрать свыше 38 отметок «Мне нравится» и более 80 комментариев от поклонников.