АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Юлия Михалкова передала привет из котла в бане
Юлия Михалкова, являющаяся участницей «Уральских пельменей», обнародовала в своем микроблоге Instagram видеоролик. Девушка будучи в бане, сидя в котле, под которым горит огонь, передала поклонникам привет.

Юлия Михалкова передала привет из котла в бане

Фолловеры оценили смелость Михалковой, которая призналась, что так она отдыхала после успешно пройденных концертов. Фанаты напомнили Юле, что с макияжем в бане, при этом ещё и в котле с горячей водой – совсем неверное решение, так как коже лица также надо дать отдых.

Юлия Михалкова умеет, как и удивить, так и эпатировать публику. Актриса также популярна как филантроп. Например, со своими коллегами с «Уральских пельменей» артистка в благотворительных целях ездила в колонии для несовершеннолетних преступников. Пост Михалковой в течение двух дней сумел собрать свыше 38 отметок «Мне нравится» и более 80 комментариев от поклонников.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости