Вологодским военным спел коллектив Родиона Газманова

К вологжанам в составе «Кинодесанта» приехали: певица Олеся Ярославская, заслуженный артист РФ Александр Левшин, актеры Игорь Огурцовы и Алексей, Денис Никифоров и эстрадный коллектив Родиона Газманова. Ярославская призналась, что в зале была атмосфера теплая, добрая и уютная.По её словам, она счастлива, что стала частью акции «Кинодесант». Этот фестиваль проводится Главным управлением по работе с л/с Вооружённых Сил РФ совместно с 12 Главным управлением МО. Организаторы отмечают, что этой традиции уже больше семидесяти лет. С начала ВОВ участники фронтовых бригад дали более миллиона концертов и спектаклей. В 2018 году в отдаленных гарнизонах России пройдет пять таких «Кинодесантов».