Сборы в прокате фильма «Движение вверх» превысили 2,5 млрд рублей
Российский фильм «Движение вверх», появившийся в прокате под Новый год, уже стал самой кассовой отечественной кинокартиной. Сборы в прокате эпической спортивной драмы, повествующей о победе советской сборной СССР над баскетболистами из США, уже превысили фантастическую цифру в 2,5 миллиарда российских рублей.
Кинокартина режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх» повествует о славной страничке советской баскетбольной сборной, которая в финале мюнхенской олимпиады сумела сломить сопротивление доселе непобедимых американцев. В спортивной драме о событиях XX летних Олимпийских игр 1972 года снимались известные российские актёры (Владимир Машков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Андрей Смоляков…) и зарубежные кинозвёзды (например, тренера сборной США сыграл многократный номинант на «Оскар» - американский актёр Джон Сэвидж).
В субботу была обновлена информация о кассовых сборах киношедевра, и выяснилось, что «Движение вверх» продолжает бить все рекорды. Фильм о сборной СССР превзошел по популярности в российском кинопрокате «Аватар» и принёс общих сборов от показа в кинозалах более двух с половиной миллиарда рублей (если точно - 2 535 000 российских рублей). Спортивная драма от Антона Мегердичева оставила далеко позади такие культовые ленты, как «Сталинград» (1,7 миллиардов рублей) и «Последний богатырь» (1,653 миллиарда рублей).
Кинокартина режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх» повествует о славной страничке советской баскетбольной сборной, которая в финале мюнхенской олимпиады сумела сломить сопротивление доселе непобедимых американцев. В спортивной драме о событиях XX летних Олимпийских игр 1972 года снимались известные российские актёры (Владимир Машков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Андрей Смоляков…) и зарубежные кинозвёзды (например, тренера сборной США сыграл многократный номинант на «Оскар» - американский актёр Джон Сэвидж).
В субботу была обновлена информация о кассовых сборах киношедевра, и выяснилось, что «Движение вверх» продолжает бить все рекорды. Фильм о сборной СССР превзошел по популярности в российском кинопрокате «Аватар» и принёс общих сборов от показа в кинозалах более двух с половиной миллиарда рублей (если точно - 2 535 000 российских рублей). Спортивная драма от Антона Мегердичева оставила далеко позади такие культовые ленты, как «Сталинград» (1,7 миллиардов рублей) и «Последний богатырь» (1,653 миллиарда рублей).
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:20