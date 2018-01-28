Сборы в прокате фильма «Движение вверх» превысили 2,5 млрд рублей

Кинокартина режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх» повествует о славной страничке советской баскетбольной сборной, которая в финале мюнхенской олимпиады сумела сломить сопротивление доселе непобедимых американцев. В спортивной драме о событиях XX летних Олимпийских игр 1972 года снимались известные российские актёры (Владимир Машков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Андрей Смоляков…) и зарубежные кинозвёзды (например, тренера сборной США сыграл многократный номинант на «Оскар» - американский актёр Джон Сэвидж).В субботу была обновлена информация о кассовых сборах киношедевра, и выяснилось, что «Движение вверх» продолжает бить все рекорды. Фильм о сборной СССР превзошел по популярности в российском кинопрокате «Аватар» и принёс общих сборов от показа в кинозалах более двух с половиной миллиарда рублей (если точно - 2 535 000 российских рублей). Спортивная драма от Антона Мегердичева оставила далеко позади такие культовые ленты, как «Сталинград» (1,7 миллиардов рублей) и «Последний богатырь» (1,653 миллиарда рублей).