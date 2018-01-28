В Индонезии построили двухкапотное авто Double-Faces Car

В интернете появились снимки двухкапотного транспортного средства, созданного сорокашестилетним Рони Гунаваном, который проживает в Индонезии.Пользователями отмечается, что выложенные снимки мгновенно распространяются в соцсетях и Whatsapp. Двухкапотное авто смогло привлечь внимание общественности. При этом видеоролик с уникальным авто размещён в рамках хостинга YouTube. Ознакомившись с видео, пользователи отметили, что по индийским дорогам передвигается «двухсторонняя странность». Эти снимки автомобиля набирают популярность. Стало известно, что для создания новой уникальной конструкции машины Гунаван потратил не меньше 4 800 долларов.В ходе сооружения кузова использовались два автомобиля, которые раньше эксплуатировались в качестве такси. Звуковую систему установили от версии Toyota Vios 2012. Авто обладает двумя рулями. Они располагаются в двух консолях, которые установлены напротив друг друга.