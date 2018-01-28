АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

В Индонезии построили двухкапотное авто Double-Faces Car
В интернете появились снимки двухкапотного транспортного средства, созданного сорокашестилетним Рони Гунаваном, который проживает в Индонезии.

В Индонезии построили двухкапотное авто Double-Faces Car

Пользователями отмечается, что выложенные снимки мгновенно распространяются в соцсетях и Whatsapp. Двухкапотное авто смогло привлечь внимание общественности. При этом видеоролик с уникальным авто размещён в рамках хостинга YouTube. Ознакомившись с видео, пользователи отметили, что по индийским дорогам передвигается «двухсторонняя странность». Эти снимки автомобиля набирают популярность. Стало известно, что для создания новой уникальной конструкции машины Гунаван потратил не меньше 4 800 долларов.



В ходе сооружения кузова использовались два автомобиля, которые раньше эксплуатировались в качестве такси. Звуковую систему установили от версии Toyota Vios 2012. Авто обладает двумя рулями. Они располагаются в двух консолях, которые установлены напротив друг друга.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 22:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости