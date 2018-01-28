Мария Шарапова закрутила роман с миллионером Александром Гилксом.

Пока успехи в спорте у Марии не на должном уровне после проигрыша немке на недавнем турнире, дела на личном фронте, похоже, заметно налаживаются. Совсем недавно спортсменку увидели в лос-анджелесском аэропорту, да не одну, а в компании британского богача Гилкса. Молодой человек к тому же является другом Кейт Миддлтон и экс-женихом ее сестры Пиппы.Обычно одетая во все модное, Мария Шарапова на сей раз себе изменила: сверху на серый свитер она надела длинное пальто коричневого цвета. Также на ней были черные джинсы и белые кеды. Не был замечен на девушке и макияж, лишь неброская розовая помада. Настроение спортсменки было не самым веселым.Из аэропорта пара отбыла в неизвестном направлении на одном автомобиле.Отмечается, что сам Гилкс до сих пор не удалил из своего Instagram снимок Миши Нону, своей бывшей подружки.