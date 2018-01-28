АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Мария Шарапова закрутила роман с миллионером Александром Гилксом.
Российскую теннисистку Марию Шарапову недавно застукали с обладателем миллионов, британским бизнесменом Александром Гилксом.
Мария Шарапова закрутила роман с миллионером Александром Гилксом.


Пока успехи в спорте у Марии не на должном уровне после проигрыша немке на недавнем турнире, дела на личном фронте, похоже, заметно налаживаются. Совсем недавно спортсменку увидели в лос-анджелесском аэропорту, да не одну, а в компании британского богача Гилкса. Молодой человек к тому же является другом Кейт Миддлтон и экс-женихом ее сестры Пиппы.

Обычно одетая во все модное, Мария Шарапова на сей раз себе изменила: сверху на серый свитер она надела длинное пальто коричневого цвета. Также на ней были черные джинсы и белые кеды. Не был замечен на девушке и макияж, лишь неброская розовая помада. Настроение спортсменки было не самым веселым.

Из аэропорта пара отбыла в неизвестном направлении на одном автомобиле.

Отмечается, что сам Гилкс до сих пор не удалил из своего Instagram снимок Миши Нону, своей бывшей подружки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости