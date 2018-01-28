Анфиса Чехова пережила предательство своего отца

Чехова в Instagram написала, что она никогда не жалела о прошлом. По её словам, она всегда знала, что её ждёт впереди ещё лучшее, в результате это и происходило с ней. Одна из поклонниц теледивы усомнилась в её мудрости, спросив, разве она не переживает касательно предательства со стороны её отца. Чехова ответила, что предал - это громкое слово, а всё что связано с её отцом, она уже пережила.Стоит напомнить, что отец оставил семью, когда Чехова была совсем маленькой. Сейчас он хочет забрать у Анфисы квартиру, принадлежащей ей по праву. В одном из телешоу родственник признался, что за свою дочь ему стыдно, и он совсем её не любит. Ведущая тяжело переживала касательно сложных отношений с отцом. Однако теледива нашла в себе силы справиться с детской травмой.