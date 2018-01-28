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Анфиса Чехова пережила предательство своего отца
Анфиса Чехова после разрыва отношений с мужем, часто выкладывает в своём микроблоге Instagram мотивационные посты. Ведущая размышляет касательно жизни, планов на будущее.

Анфиса Чехова пережила предательство своего отца

Чехова в Instagram написала, что она никогда не жалела о прошлом. По её словам, она всегда знала, что её ждёт впереди ещё лучшее, в результате это и происходило с ней. Одна из поклонниц теледивы усомнилась в её мудрости, спросив, разве она не переживает касательно предательства со стороны её отца. Чехова ответила, что предал - это громкое слово, а всё что связано с её отцом, она уже пережила.

Стоит напомнить, что отец оставил семью, когда Чехова была совсем маленькой. Сейчас он хочет забрать у Анфисы квартиру, принадлежащей ей по праву. В одном из телешоу родственник признался, что за свою дочь ему стыдно, и он совсем её не любит. Ведущая тяжело переживала касательно сложных отношений с отцом. Однако теледива нашла в себе силы справиться с детской травмой.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50
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