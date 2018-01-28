Елену Хромину часто бьют на "Острове любви"

Елена сразу показала себя импульсивной жительницей телестрйки, способной отвечать за свои слова и даже ввязаться в драку, если это будет необходимо. Очень часто на "Острове любви" девушка то и дело попадает в плохие ситуации, и схватки происходят так часто, что все участники, как кажется блондинке, настроены против неё.Хейтеры, в свою очередь, поспешили ответить Елене, объяснив, что к ней относились бы лучше, если бы она не вела себя так вызывающе и никого не поддевала, чем девушка, как им кажется, занимается настолько нередко, что не критиковать её никак нельзя.К слову, Майя Донцова точно не из тех, кто плохо относится к Хроминой. На днях возлюбленная Алексея Купина назвала девушку особенной, признавшись, что хорошо общается с Еленой с первого дня её пребывания на Сейшельских островах.В данный момент Елена, напомним, встречается с Саймоном Марданшином, мечтая поучаствовать с этим парнем в свадебном конкурсе.