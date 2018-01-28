АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Елену Хромину часто бьют на "Острове любви"
Елена Хромина, совсем недавно прибывшая на "Дом-2", уже жалуется на постоянные нападения со стороны других участников проекта, которым, по её словам, подвергается регулярно, в связи с чем имеет много синяков.

Елена сразу показала себя импульсивной жительницей телестрйки, способной отвечать за свои слова и даже ввязаться в драку, если это будет необходимо. Очень часто на "Острове любви" девушка то и дело попадает в плохие ситуации, и схватки происходят так часто, что все участники, как кажется блондинке, настроены против неё.

Елену Хромину часто бьют на "Острове любви"

Хейтеры, в свою очередь, поспешили ответить Елене, объяснив, что к ней относились бы лучше, если бы она не вела себя так вызывающе и никого не поддевала, чем девушка, как им кажется, занимается настолько нередко, что не критиковать её никак нельзя.

К слову, Майя Донцова точно не из тех, кто плохо относится к Хроминой. На днях возлюбленная Алексея Купина назвала девушку особенной, признавшись, что хорошо общается с Еленой с первого дня её пребывания на Сейшельских островах.

В данный момент Елена, напомним, встречается с Саймоном Марданшином, мечтая поучаствовать с этим парнем в свадебном конкурсе.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:05
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Датские ученые связывают рак с особым ферментом
Эксперт: Навальный становится политическим
Новый универсал Volvo V60 2019 впервые замечен на
Jeep привезет в Россию четыре новых
В Сети показали видео с заездов Jeep Grand
Mitsubishi отзывает в КНР более 50 тысяч
Просмотреть все новости