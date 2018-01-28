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Матч звёзд НХЛ: Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок
Александр Овечкин - российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» избран капитаном сборной Столичного дивизиона на матч всех звёзд НХЛ. Перед игрой Александр отличился как хоккеист с самым сильным броском. Шайба, пущенная Овечкиным, достигла скорости в 162,5 км/ч.

Матч звёзд НХЛ: Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок


Ежегодный матч звёзд НХЛ в это раз проводится в Тампа (Флорида). Россиянину Александру Овечкину доверено вывести на лёд сборную Столичного дивизиона. Однако перед самой игрой организаторами ледового шоу по традиции проводится несколько хоккейных конкурсов. В состязании на самый сильный бросок принял участие и Овечкин. Александр уже в первой попытке показал прекрасный результат - 157,7 км/ч. Шайба после соприкосновения с клюшкой россиянина полетела со скоростью в 98,8 миль в час. Овечкин после завершения конкурса сообщил журналистам, что ему очень хотелось превзойти показатель в 100 миль в час. И это российскому хоккеисту удалось: в своей лучшей попытке Александр заставил шайбу пролететь со скоростью 162,5 км/ч, что равняется 101,3 мили в час!

Вторым в состязании оказался темнокожий защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан (157,7 км/ч), «тройку лучших» замкнул ещё один игрок защиты - Йон Клинберг («Даллас») - 156,1 км/ч. Таким образом, россиянин Овечкин прервал неприятную для форвардов традицию: удивительно, но с 2002 году нападающие не могли победить в этом конкурсе!
Добавим, что рекорд в этом состязании – у словацкого защитника «Бостон» Здено Хааре. Словак сумел отправить шайбу в ворота со скоростью в 173,8 км/час.
Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 21:30
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