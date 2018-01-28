Ольга Бузова удивила фанатов сексуальной фигурой в душе

На фотоснимке Ольга позирует в душе, демонстрируя, как её тело выглядит сзади. В последнее время подписчики поговаривали, что телезвезда совсем отощала, утеряв приятные женские формы. Но, судя по данному кадру, она начинает возвращаться в нормальную форму.Как известно, совсем недавно ведущая "Дома-2" вернулась с таиландского острова Пхукет, где отдыхала на протяжении 10 дней. А поклонники говорят, что Ольга после этого стала выглядеть гораздо лучше, и набранные килограммы уж точно её не портят. Особенно подписчики отмечают ягодицы Бузовой, которым сейчас может позавидовать любая фотомодель.Вернувшись в Россию, 32-летняя знаменитость снова погрузилась с головой в работу. Так, Ольга уже успела отыграть пару спектаклей, принять участие в съёмках очередных выпусков проекта "Дом-2", а также активно готовится к предстоящим гастролям по разным городам России и ближнего зарубежья.