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Ольга Бузова удивила фанатов сексуальной фигурой в душе
Ольга Бузова опубликовала в своём Instagram эротическое фото, а подписчики с удивлением обнаружили, что телеведущая и певица стала выглядеть более сексуально.

На фотоснимке Ольга позирует в душе, демонстрируя, как её тело выглядит сзади. В последнее время подписчики поговаривали, что телезвезда совсем отощала, утеряв приятные женские формы. Но, судя по данному кадру, она начинает возвращаться в нормальную форму.

Ольга Бузова удивила фанатов сексуальной фигурой в душе

Как известно, совсем недавно ведущая "Дома-2" вернулась с таиландского острова Пхукет, где отдыхала на протяжении 10 дней. А поклонники говорят, что Ольга после этого стала выглядеть гораздо лучше, и набранные килограммы уж точно её не портят. Особенно подписчики отмечают ягодицы Бузовой, которым сейчас может позавидовать любая фотомодель.

Вернувшись в Россию, 32-летняя знаменитость снова погрузилась с головой в работу. Так, Ольга уже успела отыграть пару спектаклей, принять участие в съёмках очередных выпусков проекта "Дом-2", а также активно готовится к предстоящим гастролям по разным городам России и ближнего зарубежья.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:00
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