Медицинские специалисты предложили признать секс-зависимость психическим заболеванием

Данное предложение негативно встретили активисты, а также высшее научное сообщество. Они переживают, что теперь домогательства можно будет легко списать на болезнь. Так сделал известный гольфист Тайгер Вудс, кинопродюсер Харви Вайнштейн, актёр Кевин Спейси. Этих всех людей обвиняли в своё время в сексуальных домогательствах. Эти люди заявили, что отправились в специальную клинику для лечения от сексуальной зависимости. Здесь лечение знаменитостям обошлось в 33 000 долларов в месяц.Эксперты отмечают, что активистов беспокоит непосредственно домогательства к голливудским забытым актрисам, но не домогательства к детям, женщинам-политикам, бизнесменам. По словам специалистов, в отличие от певцов и актёров существуют более незащищённые слои современного населения, именно к которым сексуально домогаются.