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Сергей Захарьяш показал свою шикарную квартиру
Сергей Захарьяш, уже покинувший проект "Дом-2", показал шикарную квартиру, арендованную им совсем недавно, в которой теперь парень проживает вместе со своей второй половинкой Лилией Четрару.

Жилище, расположенное в Москве, молодой человек продемонстрировал в Instagram. Поклонники, как и хейтеры, изумились красотой комнат. Кто-то поинтересовался суммой, заплаченной за аренду, но Сергей не смог ответить на этот вопрос. Бывший участник реалити-шоу объяснил, что не может рассказать, сколько ему пришлось заплатить, так как цифра просто огромная. Многие фолловеры отметили, что он специально так сказал, чтобы все завидовали.

Сергей Захарьяш показал свою шикарную квартиру

Как известно, прежде Четрару не единожды говорила поклонникам о своей мечте - жить в квартире в центре российской столицы, и теперь, когда возлюбленный исполнил это желание, молдаванка пребывает на седьмом небе от счастья. Квартира кажется очень уютной, и возлюбленные даже приобрели бенгальского кота, чтобы находиться в её стенах было ещё уютнее.

Сергей Захарьяш показал свою шикарную квартиру

Новоселье Четрару и Захарьяш отмечали вместе с некоторыми другими экс-жителями телестройки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:39
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