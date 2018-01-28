Японская криптобиржа пообещала возместить украденные $400 000 000

В недавнее время была передана информация, что неизвестными с биржи украдена криптовалюта NEM на сумму в четыреста миллионов долларов. Специалистами криптобиржи Coincheck подсчитано, что в данном случае пострадало приблизительно двести шестьдесят тысяч потенциальных пользователей.Западными СМИ отмечается, что уже через сутки после полученных новостей, касающихся кражи, расценка NEM увеличилась на двадцать один процент. В данном случае была превышена отметка в один доллар.