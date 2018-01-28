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Японская криптобиржа пообещала возместить украденные $400 000 000
Западные СМИ сообщают, что японской современной криптобиржей Coincheck обещано возместить трейдерам четыреста миллион долларов, которые были украдены во время недавнего взлома.

Японская криптобиржа пообещала возместить украденные $400 000 000

В недавнее время была передана информация, что неизвестными с биржи украдена криптовалюта NEM на сумму в четыреста миллионов долларов. Специалистами криптобиржи Coincheck подсчитано, что в данном случае пострадало приблизительно двести шестьдесят тысяч потенциальных пользователей.

Западными СМИ отмечается, что уже через сутки после полученных новостей, касающихся кражи, расценка NEM увеличилась на двадцать один процент. В данном случае была превышена отметка в один доллар.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 19:55
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