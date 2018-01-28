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Британская разведка «разъярилась» после спича министра обороны о «российской угрозе»
Сотрудники GCHQ - британского Центра правительственной связи, входящего в структуру разведки Великобритании «разъярились» после «дилетантского» заявления своего министра. Глава военного министерства Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал об «агрессивных планах Москвы» и «российской угрозе», что вызвало столь резкую реакцию со стороны британской разведки.


Британская разведка «разъярилась» после спича министра обороны о «российской угрозе»


28 января издание The Sunday Times, сославшись на свои инсайдерский источник внутри GCHQ, сообщило о крайне негативной реакции сотрудников Центра правительственной связи Великобритании на высказывание военного министра Гэвина Уильямсона. Глава британского ведомства сообщил о «военной угрозе, исходящей от России» и о том, что Кремль готовит «план по уничтожению ключевой инфраструктуры Великобритании».

Специалисты из подразделения разведки Великобритании, услышав высказывание Уильямсона, по сообщению источника-анонима, «пришли в ярость». Кроме того, что министр обороны Соединенного Королевства мог предать огласке секретные сведения, полученные от союзников Великобритании, так и сам избитый штамп о «угрозе из Кремля» разведчики восприняли в качестве «дилетантского спича». Также сотрудники GCHQ выразили своё неприятие к «спекулятивным заявлениям», которые вполне могут «посеять панику» среди населения Великобритании.
Политика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 19:45
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