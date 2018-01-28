Шарж на Анастасию Волочкову покоряет интернет

На шарже изображена Волочкова с телом Дюймовочки с непропорционально большой головой возле балетного станка. В комментарии танцовщица пожелала всем хорошего воскресного дня, и фанаты начали отвечать взаимностью. Юмористический рисунок им тоже пришёлся по душе.Другие поклонники называли шарж прикольным, при этом просили как можно чаще выкладывать в Instagram похожие картинки. Подписчики поблагодарили балерину за «кусочек» прекрасного настроения. Некоторые фолловеры сказали, что на шарже Волочкова очень похожа на певицу Мадонну. Другие подписчики решили, что так Настя похожа на свою маму. Всего за три часа шарж на известную отечественную балерину оценили свыше 6 тысяч поклонников.