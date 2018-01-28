В США убитую модель обнаружили в двух чемоданах

В Алоха (штат Орегон, США_) в припаркованном автомобиле BMW обнаружили труп обезглавленной модели Сары Жгоул, который преступник расчленил и упаковал в два чемодана.В настоящее время предполагаемого убийцу девушки задержали. Известно, что когда подозреваемый, находившийся в то время в овраге в невменяемом состоянии, увидел приближающихся к нему полицейских, то хотел покончить жизнь самоубийством.Сообщается, что у девушки остался маленький сын. Друзья погибшей модели отзываются о ней как жизнерадостном, общительном и добром человеке. Одна из подруг заметила, что Сара боролась с зависимостью от наркотиков.Близкие Сары Жгоул до настоящего времени никак не прокомментировали трагедию.