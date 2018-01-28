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В США убитую модель обнаружили в двух чемоданах
В США труп убитой 28-летней модели Сары Жгоул был найден уложенным в два чемодана в багажнике BMW.
В США убитую модель обнаружили в двух чемоданах


В Алоха (штат Орегон, США_) в припаркованном автомобиле BMW обнаружили труп обезглавленной модели Сары Жгоул, который преступник расчленил и упаковал в два чемодана.

В настоящее время предполагаемого убийцу девушки задержали. Известно, что когда подозреваемый, находившийся в то время в овраге в невменяемом состоянии, увидел приближающихся к нему полицейских, то хотел покончить жизнь самоубийством.

Сообщается, что у девушки остался маленький сын. Друзья погибшей модели отзываются о ней как жизнерадостном, общительном и добром человеке. Одна из подруг заметила, что Сара боролась с зависимостью от наркотиков.

Близкие Сары Жгоул до настоящего времени никак не прокомментировали трагедию.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:35
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