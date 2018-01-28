Эксперты рассказали, как выбрать хороший бюджетный смартфон

В частности, наиболее привлекательными для россиян остаются смартфоны китайских брендов ZTE, Huawei, Xiaomi, которые не перестают удивлять самыми топовыми параметрами и привлекательным дизайном. Более того, для любителей качественных фотографий рекомендуется прежде всего присмотреться к моделям Huawei и OnePlus, где уделяется повышенное внимание данному критерию. Что касается технических параметров и высокопроизводительных процессоров и видеоадаптеров, то в этой части наибольшим интересом будут пользоваться устройства Huawei, Meizu и Xiaomi, где постоянно совершенствуются «начинки».Как ни странно, китайские смартфоны пользуются спросом не только из-за качественной аппаратуры, но и благодаря наличию продвинутых опций, которые присущи более дорогим брендовым смартфонам. Чтобы получить отличный гаджет в пределах 10 тысяч рублей, то наиболее достойным выбором могут стать такие известные модели как Xiaomi Redmi Note 5A и Redmi 4X.