Известны новые подробности об обновленном седане BMW 7 Series‍

В сети активно распространяются фотографии данного автомобиля, сделанные фотошпионами. Кроме того, до наступления официальной премьеры уже сейчас активно распространяются приблизительные технические параметры и особенности модели, заслуживающей огромного внимания. Вместе с тем, обновления коснутся обоих бамперов, капота, крыльев и других частей кузова. Не исключены и некоторые сюрпризы, которыми можно будет привлечь максимальное число покупателей.В интерьере также обещают представить множество приятных особенностей и обновлений. В частности, приборная панель будет совершенно другой. По последним данным, она получит название Live Cockpit. Для модификации с гибридной установкой производители применят двухлитровый бензиновый двигатель, а также современные аккумуляторы. Для более точных параметров следует дождаться официальной премьеры.