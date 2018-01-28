Известны новые подробности об обновленном седане BMW 7 Series
В крупной автомобильной компании BMW активно ведутся работы над созданием обновленной версии седана 7 Series, который получит множество улучшений и уникальный дизайн. Вместе с тем, модель 2019 года уже проходит пробные заезды, в ходе которой устанавливаются минимальные отклонения и ошибки.
В сети активно распространяются фотографии данного автомобиля, сделанные фотошпионами. Кроме того, до наступления официальной премьеры уже сейчас активно распространяются приблизительные технические параметры и особенности модели, заслуживающей огромного внимания. Вместе с тем, обновления коснутся обоих бамперов, капота, крыльев и других частей кузова. Не исключены и некоторые сюрпризы, которыми можно будет привлечь максимальное число покупателей.
В интерьере также обещают представить множество приятных особенностей и обновлений. В частности, приборная панель будет совершенно другой. По последним данным, она получит название Live Cockpit. Для модификации с гибридной установкой производители применят двухлитровый бензиновый двигатель, а также современные аккумуляторы. Для более точных параметров следует дождаться официальной премьеры.
В сети активно распространяются фотографии данного автомобиля, сделанные фотошпионами. Кроме того, до наступления официальной премьеры уже сейчас активно распространяются приблизительные технические параметры и особенности модели, заслуживающей огромного внимания. Вместе с тем, обновления коснутся обоих бамперов, капота, крыльев и других частей кузова. Не исключены и некоторые сюрпризы, которыми можно будет привлечь максимальное число покупателей.
В интерьере также обещают представить множество приятных особенностей и обновлений. В частности, приборная панель будет совершенно другой. По последним данным, она получит название Live Cockpit. Для модификации с гибридной установкой производители применят двухлитровый бензиновый двигатель, а также современные аккумуляторы. Для более точных параметров следует дождаться официальной премьеры.
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Добавил: maxran Вчера, 18:17