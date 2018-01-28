Специалисты назвали полезные свойства айвы

Российское население не всегда стремится покупать в магазинах айву вследствие ряда непривычных вкусовых свойств. Но данный экзотический фрукт имеет уникальные лекарственные характеристики. Их рецептом пользовались древние греки. По словам экспертов, айва отличается расслабляющим эффектом. Отвары из семян айвы используются в рамках фитотерапии. Отвары употребляют во время профилактики кашля, для того, чтобы после болезни восстановить дыхательные пути. Отвары айвы широко применяют в косметологической индустрии. Эти отвары смягчают кожу.Фрукт состоит из полезных для организма веществ и компонентов, включая лимонную/яблочную кислоту, железо, фосфор, кальций, цинк, медь. В айве масса витаминов. Данный фрукт обладает антивирусными свойствами.