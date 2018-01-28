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Давид Анташвили и Виктория Борисевич расстались навсегда
Участники популярного проекта телеканала ТНТ "Дом-2" Давид Анташвили и Виктория Борисевич расстались.

Дэвид рассказал об этом в своём блоге, отметив, что восстанавливать роман с Викторией, точно не будет.

Давид Анташвили и Виктория Борисевич расстались навсегда

Как известно, между молодыми людьми, начавшими строить любовь на Сейшельских островах не так давно, уже успели произойти и ссоры, и схватки, в связи с чем, по словам Анташвили, дальше ничего хорошего их ждать не могло. Какое-то время уже бывшие возлюбленные пытались разобраться в своих чувствах, но потом решили, что лучше просто пойти разными путями.

Кроме того, Давид признался, что по-прежнему не может простить Виктории старые обиды, и это является очередной причиной, по которой он больше не желает с ней быть.

"Пришёл конец нашим отношениям. Я просто не могу простить ей прошлые обиды, меня постоянно это терзает, и ни о чём другом думать не могу, находясь рядом с этим человеком. Вика хорошая, у меня есть что-то к ней, но я не могу через себя переступить", - объяснил Анташвили свою позицию.

Изначально, напомним, Давид, прибыв на "Дом-2", сразу же попытался понравиться Татьяне Мусульбес, но эта затея не привела к успеху.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:07
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