17-летняя россиянка из Перми завоевала титул «Мисс бикини мира»

Россиянка Дарья Хохлова, проживающая в Перми, попала в число пятнадцати самых красивых девушек мира по версии организаторов конкурса «Мисс туризм 2018». После финальных выступлений, состоявшихся 27 января в Малайзии, были определены победительницы в разных номинациях. Главный приз увезла в Колумбию Андреа Гутьеррес, но жюри конкурса красоты отметило и великолепную фигуру россиянки. Дарье Хохловой присвоен титул «Мисс бикини мира»!Добавим, что 17-летняя пермячка впервые отправилась на международный конкурс красоты. По словам Хохловой, само приглашение и поездка стали для девушки сюрпризом – она, узнав о вылете за 4 дня до конкурса, просто «собрала чемоданы» и отправилась в Малайзию. После триумфального выступления на шоу «Мисс туризм 2018» Дарья, увлекающаяся пением и танцами, оставила короткий пост на своей страничке в соцсети, поблагодарив всех поклонников «за поддержку». В 17 лет Хохлова уже имеет на своём счету победы на внутрироссийских конкурсах: «Мисс Жемчужина» и «Юная краса России».