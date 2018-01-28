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Муж Валерии резко высказался в адрес завистников
Прославленная исполнительница песен Валерия была просто шокирована реакцией некоторых интернет-пользователей на её исполнение композиции Владимира Высоцкого.

Муж Валерии резко высказался в адрес завистников

Иосиф Пригожин сказал, что Валерия в шоке, и она не может промолчать касательно этой необоснованной критики. Муж певицы отметил, что сам сын Высоцкого предложил Валерии спеть на концерте. По его словам, исполнять песни культового советского исполнителя очень сложно и это настоящий вызов, с которым артистка с достоинством справилась.

Очевидно, что исполнительница песен выступила великолепно, так как весь зал аплодировал стоя, а также все артисты, которые находились за кулисами. Многие зрители слушали композицию со слезами на глазах. Пригожин считает, что скандал раздувают завистники. Он вообще не понимает, кто смог придумать такие гадости в адрес Валерии.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20
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