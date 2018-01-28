Анонсирована дата и место прощания с журналистом Борисом Тумановым

Траурное мероприятие запланировано на 10:30 дня по адресу Бакинская, 26. Журналист-международник скончался в кругу своей семьи. Смерть Туманова была спокойной и безболезненной. Тело журналиста будет кремировано 29 января. Пока дата похорон неизвестна. Близкие отмечают, что жизнь мужчины была насыщенной, невероятной, наполненной приключениями.Журналист Борис Туманов скончался в Москве 26 января в возрасте семидесяти девяти лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Туманов известен своей работой в «Известиях», журнале «Наука и жизнь», ТАСС.Борис был корреспондентом в Конго, Мавритании, Сенегале, франкоязычных странах Африки. Он сотрудничал с российскими, а также зарубежными популярными СМИ, такими как «Gazeta Wyborcza», France Culture, Radio France Internationale.