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Анонсирована дата и место прощания с журналистом Борисом Тумановым
Церемония прощания с международным журналистом Борисом Тумановым состоится в морге клинической московской больницы им. Буянова 28 января.

Анонсирована дата и место прощания с журналистом Борисом Тумановым

Траурное мероприятие запланировано на 10:30 дня по адресу Бакинская, 26. Журналист-международник скончался в кругу своей семьи. Смерть Туманова была спокойной и безболезненной. Тело журналиста будет кремировано 29 января. Пока дата похорон неизвестна. Близкие отмечают, что жизнь мужчины была насыщенной, невероятной, наполненной приключениями.

Журналист Борис Туманов скончался в Москве 26 января в возрасте семидесяти девяти лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Туманов известен своей работой в «Известиях», журнале «Наука и жизнь», ТАСС.

Борис был корреспондентом в Конго, Мавритании, Сенегале, франкоязычных странах Африки. Он сотрудничал с российскими, а также зарубежными популярными СМИ, такими как «Gazeta Wyborcza», France Culture, Radio France Internationale.
Общество / Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
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