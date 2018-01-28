Москва: Во время несанкционированного митинга задержан Алексей Навальный

Как стало известно, соратники Навального ещё в середине месяца сего года отправили в столичную мэрию запрос на право проведения 28 января протестной акции в центре Москвы. Акция должна была начаться шествием по Тверской и завершиться митингом на Охотном ряду. Чиновники не согласились с маршрутом протестующих и предложили сторонникам Навального несколько иных вариантов (улицы - Маршала Бирюзова / Маршала Василевского, или парк «Сокольники»).Представители оппозиционеров не пожелали проводить мероприятие на окраине Москвы и призвали своих сторонников выходить 28 января на Тверскую. Владимир Черников, возглавляющий департамент региональной безопасности столицы РФ предупредил, что митингующие не имеют права проводить свою акцию в центре Москвы, однако на Триумфальной площади и на Тверской 28 января собрались несколько десятков митингующих. Присоединился к шествию и Алексей Навальный. Главного оппозиционера России задержали прямо на Тверской. Среди тех, кому правоохранители воспрепятствовали принять участие в митинге, оказалась и пятеро сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией».