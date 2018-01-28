Александр Серов откровенно рассказал о причинах развода с супругой

Александр рассказал, что отец бросил семью сразу же после его рождения, и с тех пор они не поддерживали связь. Певец вспомнил, как когда-то отец пришёл на его концерт, и после выступления за кулисами артист дал ему 10 тысяч рублей. Серов сказал, что это была своего рода благодарность за алименты. Деньги отец взял, после чего они так и не общались. Артист вспомнил также о бывшей своей супруге - гимнастке Елене Стебуновой.По его словам, жена никогда его и не любила. Певец поведал, что Елена у него воровала и злоупотребляла алкоголем. Александр считает, что одной из причин их разрыва была ситуация с деньгами. Тогда супругов ограбили на 300 000 долларов. Но Серов считает, что никакого ограбление вовсе не было, а деньги украла жена.