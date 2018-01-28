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Александр Серов откровенно рассказал о причинах развода с супругой
Во время шоу «Секрет на миллион», на которое был приглашен Александр Серов, зрители узнали истинную причину развода артиста с женой Еленой. Также певец поведал касательно проблем во взаимоотношениях с его отцом.

Александр Серов откровенно рассказал о причинах развода с супругой

Александр рассказал, что отец бросил семью сразу же после его рождения, и с тех пор они не поддерживали связь. Певец вспомнил, как когда-то отец пришёл на его концерт, и после выступления за кулисами артист дал ему 10 тысяч рублей. Серов сказал, что это была своего рода благодарность за алименты. Деньги отец взял, после чего они так и не общались. Артист вспомнил также о бывшей своей супруге - гимнастке Елене Стебуновой.

По его словам, жена никогда его и не любила. Певец поведал, что Елена у него воровала и злоупотребляла алкоголем. Александр считает, что одной из причин их разрыва была ситуация с деньгами. Тогда супругов ограбили на 300 000 долларов. Но Серов считает, что никакого ограбление вовсе не было, а деньги украла жена.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:55
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