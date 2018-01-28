Павел Грудинин предложил закрыть Ельцин Центр

Павел Грудинин предложил на его месте открыть современный специальный дворец для российских детей. Согласно мнению депутата коммунистической партии, дети на территории дворца должны бесплатно заниматься любимым видом творчества, а также посещать спортивные секции различных направленностей. По словам политического деятеля, всё что делается в стенах дворца, должно быть в итоге направлено на детей Российской Федерации.Центральный Исполнительный Комитет зарегистрировал Павла Грудинина двенадцатого января на пост президента Российской Федерации. Данному политическому деятелю для официального выдвижения требуется собрать 100 000 подписей как потенциальному кандидату от российской парламентской партии.