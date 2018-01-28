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Определены ТОП-5 самых дешевых иномарок в России‍
С начала наступившего года в России существенно поднялись цены на ряд новых автомобилей, которые представлены на местном рынке. Именно по этой причине россиянам стали интересны наиболее доступные модели, оказавшиеся в ТОП самых недорогих иномарок на отечественном рынке.

В свою очередь, бессменным лидером в данном сегменте остается хэтчбек Ravon R2, стоимость которого составляет от 439 тысяч рублей за самую скромную комплектацию. В данной версии клиентам предлагается автомобиль с 1,2-литровым бензиновым мотором и автоматической трансмиссией. Второе место занял не менее привлекательный Datsun on-DO с ценником 444 тысячи рублей с мотором мощностью 87 л.с. Однако в данном случае речь идет только о комплектации с механической КПП.

Определены ТОП-5 самых дешевых иномарок в России&#8205;


Замыкает тройку лидеров Ravon Nexia, которая с начала наступившего года продается в России по цене от 449 тысяч рублей. В этой комплектации покупатель получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 106 л.с., а также механическую трансмиссию. Четвертое место в рейтинге самых дешевых иномарок в РФ занимает китайский седан Brilliance H230 с ценой 460 рублей за минимальную комплектацию. Замыкает пятерку лидеров Renault Logan за 479 тысяч рублей.
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Добавил: maxran Вчера, 17:26
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