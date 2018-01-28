Определены ТОП-5 самых дешевых иномарок в России‍

В свою очередь, бессменным лидером в данном сегменте остается хэтчбек Ravon R2, стоимость которого составляет от 439 тысяч рублей за самую скромную комплектацию. В данной версии клиентам предлагается автомобиль с 1,2-литровым бензиновым мотором и автоматической трансмиссией. Второе место занял не менее привлекательный Datsun on-DO с ценником 444 тысячи рублей с мотором мощностью 87 л.с. Однако в данном случае речь идет только о комплектации с механической КПП.Замыкает тройку лидеров Ravon Nexia, которая с начала наступившего года продается в России по цене от 449 тысяч рублей. В этой комплектации покупатель получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 106 л.с., а также механическую трансмиссию. Четвертое место в рейтинге самых дешевых иномарок в РФ занимает китайский седан Brilliance H230 с ценой 460 рублей за минимальную комплектацию. Замыкает пятерку лидеров Renault Logan за 479 тысяч рублей.