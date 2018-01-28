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Майя Донцова уверена, что Елена Хромина является особенной участницей "Дома-2"
Участница "Дома-2" Майя Донцова, которая в данный момент продолжает строить отношения с Алексеем Купиным на "Острове любви", решила заступиться за свою коллегу по телестройке Елену Хромину, совсем недавно прибывшую на территорию архипелага и уже закрутившую роман с Саймоном Марданшином.

Многие зрители не сомневаются, что Хромину стоит обвинять в расторжении отношений Марданшина и Марго Овсянниковой, с чем согласна и последняя, однако Донцова совсем так не считает. По словам дочери Ирины Михайловны, блондинку просто не все понимают, так как она является особенной участницей реалити-шоу. Кроме того, пассия Купина не сомневается, что в поступках её подруги имеется искренность.

Майя Донцова уверена, что Елена Хромина является особенной участницей "Дома-2"

"Она совсем не такая, как все. Она особенная. Художница. Одним словом творческая личность. И не каждый её может понять", - написала в Instagram Донцова.

При этом парни, по словам Майи, постоянно критикуют Елену, потому что когда-то ей не захотелось строить с ними любовь, и они, конечно же, напрасно говорят о ней плохие вещи.

Майя Донцова уверена, что Елена Хромина является особенной участницей "Дома-2"

Прежде Хромина собиралась участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион", но сделать это могут только те участники, которые находятся на Поляне в Москве.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:26
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