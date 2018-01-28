Майя Донцова уверена, что Елена Хромина является особенной участницей "Дома-2"

"Она совсем не такая, как все. Она особенная. Художница. Одним словом творческая личность. И не каждый её может понять", - написала в Instagram Донцова.

Многие зрители не сомневаются, что Хромину стоит обвинять в расторжении отношений Марданшина и Марго Овсянниковой, с чем согласна и последняя, однако Донцова совсем так не считает. По словам дочери Ирины Михайловны, блондинку просто не все понимают, так как она является особенной участницей реалити-шоу. Кроме того, пассия Купина не сомневается, что в поступках её подруги имеется искренность.При этом парни, по словам Майи, постоянно критикуют Елену, потому что когда-то ей не захотелось строить с ними любовь, и они, конечно же, напрасно говорят о ней плохие вещи.Прежде Хромина собиралась участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион", но сделать это могут только те участники, которые находятся на Поляне в Москве.