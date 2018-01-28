Курбан Омаров признался, что уничтожил не одну кухню во время ссор с Ксенией Бородиной

Вспоминая прошлое, мужчина рассказал, что из-за разборок с Ксенией пострадала не одна кухня. Ссоры были страшные, после которых молодые люди не разговаривали друг с другом неделями.Но теперь всё изменилось: по словам Омарова, не разговаривать с женой после каких-либо конфликтов он может не более часа, а затем как-то само получается примериться. В этом плане очень помогает маленькая дочь Теона, которая является связующим звеном между Ксенией и Курбаном.Бизнесмен пояснил, что важно не злиться друг на друга долго, так как в таком состоянии в голове возникают только негативные мысли, ещё больше усугубляя положение. Поэтому, если что-то и произошло нехорошее, нужно как можно скорее начать общаться и оставить споры позади."Важно начать вовремя разговаривать и вспомнить, что вы - два любящих друг друга человека, которые идут по жизни вместе", - сказал Курбан Омаров в общении с представителями прессы.