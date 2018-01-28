Батарея Илона Маска за несколько дней принесла владельцам 1 млн. долларов
Самая большая литий-ионная батарея, которую компания Маска построила в Австралии, за несколько дней принесла ее владельцам 1 миллион австралийских долларов, что в переводе на доллар США 800 тысяч.
Такие данные предоставило издание Renew Economy. Напомним, что батарея была запущена в 1 декабря прошлого года, но уже через 13 дней она пригодилась местным жителям из-за сбоя на угольной электростанции. Также стало известно, что ее сегодняшние владельцы стали богаче на 800 тысяч долларов США спустя несколько дней работы станции.
Компания Neon зарезервировала для государства 70 МВт и 39 МВТ-ч энергии на случай каких-либо внештатных энергетических ситуаций. Во владении Neon осталось 30 МВт и 90 МВт-ч электроэнергии, которые можно пускать на любые нужды. Таким образом, руководство решило продавать электричество.
В ходе экономических исследований стало понятно, что с 18 по 19 января компания Neon продавала 1 МВт-ч электричества за 14 тысяч австралийских долларов, а в этот период станция работала почти на максимуме.
Такие данные предоставило издание Renew Economy. Напомним, что батарея была запущена в 1 декабря прошлого года, но уже через 13 дней она пригодилась местным жителям из-за сбоя на угольной электростанции. Также стало известно, что ее сегодняшние владельцы стали богаче на 800 тысяч долларов США спустя несколько дней работы станции.
Компания Neon зарезервировала для государства 70 МВт и 39 МВТ-ч энергии на случай каких-либо внештатных энергетических ситуаций. Во владении Neon осталось 30 МВт и 90 МВт-ч электроэнергии, которые можно пускать на любые нужды. Таким образом, руководство решило продавать электричество.
В ходе экономических исследований стало понятно, что с 18 по 19 января компания Neon продавала 1 МВт-ч электричества за 14 тысяч австралийских долларов, а в этот период станция работала почти на максимуме.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:50