Батарея Илона Маска за несколько дней принесла владельцам 1 млн. долларов

Такие данные предоставило издание Renew Economy. Напомним, что батарея была запущена в 1 декабря прошлого года, но уже через 13 дней она пригодилась местным жителям из-за сбоя на угольной электростанции. Также стало известно, что ее сегодняшние владельцы стали богаче на 800 тысяч долларов США спустя несколько дней работы станции.Компания Neon зарезервировала для государства 70 МВт и 39 МВТ-ч энергии на случай каких-либо внештатных энергетических ситуаций. Во владении Neon осталось 30 МВт и 90 МВт-ч электроэнергии, которые можно пускать на любые нужды. Таким образом, руководство решило продавать электричество.В ходе экономических исследований стало понятно, что с 18 по 19 января компания Neon продавала 1 МВт-ч электричества за 14 тысяч австралийских долларов, а в этот период станция работала почти на максимуме.