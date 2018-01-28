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Диетологи: Кофе с яйцом поможет сбросить лишний вес‍
Благодаря работе американских диетологов стало возможным в очередной раз использовать новый метод, приводящий к снижению веса. В частности, для достижения желаемого эффекта понадобится лишь употреблять по утрам кофе, в который добавляется сырое яйцо.

Примечательно, столь странный напиток особенно популярен в скандинавских странах, а также во Вьетнаме. Нужно учитывать, что процесс похудения заключается не только в употребления кофе с яйцом, но также с регулярным посещением тренажерного зала. Однако нужно учитывать, что многие научные деятели крайне аккуратно относятся к яйцам, которые могут стать источником возникновения серьезных заболеваний. Тут же следует учитывать, что использование яиц в кофе позволяет добиться уничтожения все бактерий, способных негативно отразиться на здоровье человека.

Диетологи: Кофе с яйцом поможет сбросить лишний вес&#8205;


Помимо добавления сырых яиц, также ученые говорят о полезных свойствах кокосового молока, который также придает человеку достаточный уровень энергии. Еще более эффективным методом, по мнению американских специалистов, является использование обжаренных кофейных зерен. Официального научного подтверждения такому методу похудения до сих пор нет, однако вполне возможно опробовать на себе столь необычный прием избавления от лишних килограммов.
Наука
Добавил: maxran Вчера, 17:11
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