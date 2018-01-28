Названы самые значимые события в жизни Илона Маска

Стоит начать с продажи домена X.com, который позже превратился в электронную систему платежей PayPal. В 2001 году совет правления уволил Маска. В 2002 года PayPal купили за 1 млрд. долларов, а Маск получил за сделку 175 миллионов долларов. Тем не менее, уже будучи основателем Tesla и SpaceX Маск выкупил домен X.com и снова стал членом правления PayPal.В 2001 году Илон Маск собирается основать компания SpaceX. Сначала Илон обратился за помощью к русским, чтобы получить от них старые ракеты для испытаний, но те отказали. Ракетно-космическая компания появилась спустя 2 года. Долгое время ракеты Маска либо взрывались, либо разбивались. Пройдя сложный путь, сегодня компания демонстрирует, что она одна из лучших на рынке частной космонавтики.В том же 2003 году появилась компания Tesla Motors. Начиная с 2014 года, на компанию обрушились проблемы, связанные с возгоранием аккумуляторов, судебными исками, обвалами акций, а также с невыполнением заявленных объемов продукции в срок. Несмотря на это, бренд успешно работает на рынке и по сей день.