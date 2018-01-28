Названы самые значимые события в жизни Илона Маска
В жизни Илона Маска как бизнесмена было много неудач и побед.
Стоит начать с продажи домена X.com, который позже превратился в электронную систему платежей PayPal. В 2001 году совет правления уволил Маска. В 2002 года PayPal купили за 1 млрд. долларов, а Маск получил за сделку 175 миллионов долларов. Тем не менее, уже будучи основателем Tesla и SpaceX Маск выкупил домен X.com и снова стал членом правления PayPal.
В 2001 году Илон Маск собирается основать компания SpaceX. Сначала Илон обратился за помощью к русским, чтобы получить от них старые ракеты для испытаний, но те отказали. Ракетно-космическая компания появилась спустя 2 года. Долгое время ракеты Маска либо взрывались, либо разбивались. Пройдя сложный путь, сегодня компания демонстрирует, что она одна из лучших на рынке частной космонавтики.
В том же 2003 году появилась компания Tesla Motors. Начиная с 2014 года, на компанию обрушились проблемы, связанные с возгоранием аккумуляторов, судебными исками, обвалами акций, а также с невыполнением заявленных объемов продукции в срок. Несмотря на это, бренд успешно работает на рынке и по сей день.
Стоит начать с продажи домена X.com, который позже превратился в электронную систему платежей PayPal. В 2001 году совет правления уволил Маска. В 2002 года PayPal купили за 1 млрд. долларов, а Маск получил за сделку 175 миллионов долларов. Тем не менее, уже будучи основателем Tesla и SpaceX Маск выкупил домен X.com и снова стал членом правления PayPal.
В 2001 году Илон Маск собирается основать компания SpaceX. Сначала Илон обратился за помощью к русским, чтобы получить от них старые ракеты для испытаний, но те отказали. Ракетно-космическая компания появилась спустя 2 года. Долгое время ракеты Маска либо взрывались, либо разбивались. Пройдя сложный путь, сегодня компания демонстрирует, что она одна из лучших на рынке частной космонавтики.
В том же 2003 году появилась компания Tesla Motors. Начиная с 2014 года, на компанию обрушились проблемы, связанные с возгоранием аккумуляторов, судебными исками, обвалами акций, а также с невыполнением заявленных объемов продукции в срок. Несмотря на это, бренд успешно работает на рынке и по сей день.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:40