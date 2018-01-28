Новенькая участница "Дома-2" сравнила режим проекта с армейским

"Это может быть как в 01:00 ночи (это считается просто счастьем лечь так рано), так и в 5 часов утра. Но встаём мы чётко по команде «ребята, подъем!», в частности, в 10:00 утра", - написала Мария.

Огоева написала в блоге, что жить в рамках реалити-шоу не очень просто, а особенно сложно вставать по утрам, так как часто ложатся участники слишком поздно, а режим там "армейский". Девушка пожаловалась на недосып и отметила, что периодически приходится прибегать к разным уловкам, когда не хочется вставать. К примеру, во время подъёма можно активно пошевелиться, чтобы организаторы подумали, что пробуждение на подходе, а потом опять уснуть. К слову, это перестаёт действовать, когда представители проекта угрожают оставить без Интернета.После пробуждения все идут есть, обсуждая актуальные темы. При этом Огоева назвала частые разговоры неотъемлемой составляющей жизни на "Доме-2", отметив, что до попадания на периметр так часто не разговаривала никогда.